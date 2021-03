Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Sommerbad

Greiz (ots)

Mohlsdorf-Teichwolframsdorf: Am letzten Wochenende (12.03. bis 15.03.2021) drangen bislang unbekannte Täter in das Sommerbad in der Ronneburger Straße ein. Dort verschafften sie sich mit Gewalt Zutritt zu einem Raum. Nach einem bisherigen Überblick wurde nichts entwendet. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210, in Verbindung zu setzen. (OK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell