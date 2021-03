Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Raser muss seinen Führerschein erneut abgeben

B 93 Gößnitz (ots)

Erst vor wenigen Tagen konnte ein 64-jähriger Mann seinen Führerschein nach einem einmonatigen Fahrverbot wieder in Empfang nehmen. Nun muss er wohl seinen Führerschein erneut abgeben. Durch Beamte der mobilen Verkehrsüberwachung wurde der 64-Jährige festgestellt, als dieser mit seinem PKW Mercedes am Sonntag (14.03.21) gegen 17:40 Uhr die B93 mit 144 km/h bei erlaubten 100 km/h befuhr. Anschließend fuhr der 64-Jährige bei erlaubten 80 km/h noch einmal mit 126 km/h. Zum erneuten Fahrverbot kommen auf den 64-jährigen Raser noch 2 Punkte in Flensburg und ein saftiges Bußgeld in Höhe von 160.-EUR.

