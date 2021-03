Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fahrverbot wegen überhöhter Geschwindigkeit

Caaschwitz (ots)

Zu schnell unterwegs war am Sonntag (14.03.21) ein 22-jähriger Fahrer eines BMWs. Mit extrem überhöhter Geschwindigkeit befuhr der BMW-Fahrer die Straße zwischen Bad Köstritz und Caaschwitz. In einer Ortslage fuhr dieser mit über 140 km/h bei erlaubten 50 km/h. Nachdem er auf der Landstraße mit 158 km/h bei erlaubten 100 km/h fuhr, wurde er von Polizeibeamten der mobilen Verkehrsüberwachung gestoppt und zur Rede gestellt. Gegenüber den Polizeibeamten begründete er seine Fahrt mit über 90 km/h zu schnell, dass er gerade auf den Weg zu einer Verabredung sei. Dies ist natürlich keine Entschuldigung und somit muss er mit einem Bußgeld in Höhe von 1500.-Euro, einem dreimonatigen Fahrverbot und 2 Punkten in Flensburg rechnen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell