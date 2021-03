Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugen zur Körperverletzung in Bad Köstritz gesucht

Bad Köstritz (ots)

Am Freitagmittag (12.03.2021) kam es gegen 12:30 Uhr im Schlosspark zu einer verbalen Streitigkeit zwischen einem Jugendlichen (14) und einem bislang unbekannten Spaziergänger. Der Jugendliche saß mit seinem gleichaltrigen Freund auf einer Parkbank im Bereich des Schlossparkes, als der unbekannte Mann in dem Park mit seinem Hund spazieren ging. Hier kam es zu einem verbalen Disput zwischen dem Hundebesitzer und dem Jugendlichen. In der Folge griff der der Spaziergänger den 14-jährigen Jugendlichen an und verletzte diesen leicht. Die Polizei Gera hat die Ermittlungen wegen Körperverletzung aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Sollten Sie Hinweise zum Täter oder zu den Tatumständen gegeben können, werden Sie gebeten, diese unter der Telefonnummer 0365/829-0 oder bei der hiesigen Dienststelle zu melden.

Täterbeschreibung: männlich, ca. 40-45 Jahre, ca. 175 - 180 cm groß, kräftige Statur, bekleidet mit einer schwarzen Jogginghose, blauen Jacke, schwarzen Lederschuhen und einem dunkelblauen Adidas Rucksack. Bei dem mitgeführten Hund handelt es sich vermutlich um einen Schäferhund mit hellbraunen Fell und schwarzen Flecken.

