Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsunfallflucht

Altenburg (ots)

Bei der Polizei Altenburger Land wurde am 14.03.2021 eine Verkehrsunfallflucht angezeigt. Ein unbekanntes Fahrzeug hatte in diesem Tag in der Zeit zwischen 13:00 Uhr und 14:00 Uhr in Altenburg in der Schillerstraße einen abgeparkten Pkw Fiesta beschädigt und verließ anschließend unerlaubt die Unfallstelle. Die Polizei bittet Bürger, welche Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, sich mit der Polizei Altenburger Land in Verbindung zu setzen.

