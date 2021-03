Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugenaufruf nach Einbruch

Gera (ots)

Um 02:40 Uhr ertönten in Gera-Lusan, im Bereich des Marktkarees in der Rudolf-Hundt-Straße, laute Geräusche, die eine Anwohnerin dazu veranlassten, die Polizei zu informieren. Wie sich vor Ort herausstellte, hatten drei Täter mehrere Scheiben des Marktes zerstört und waren in das Objekt eingedrungen. Als sich die Polizei näherte, konnten sie flüchten. Der Einbruch und die Flucht erfolgten jedoch so hastig, dass die Drei zahlreiches Beutegut, Spuren und sogar ein Handy hinterließen. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen und bittet hiermit darum, dass sich weitere Zeugen des Vorfalls, die sachdienliche Angaben zum gut einsehbaren Tatort und -geschehen machen können, über die Telefonnummer 0365-8291125 bei der Geraer Polizei melden.

