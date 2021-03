Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Wohnungsverweisung für unerwünschten Gast

Gera (ots)

Ein impulsiver 41-Jähriger unterhielt sich am Freitag per Videotelefonie mit seiner 27-jährigen Ex-Freundin, die zu diesem Zeitpunkt nicht zuhause war, Dafür war jedoch der 41-Jährige unerlaubt in ihrer Wohnung zu Gast. Als sie dies bemerkte, informierte sie die Polizei, um den Eindringling aus ihren Räumlichkeiten entfernen zu lassen. Als die Polizei schließlich in der Ludwig-Jahn-Straße in Gera anrückte, wollte der Mann die Wohnung nicht verlassen, weshalb die Feuerwehr zur Unterstützung angefordert wurde. Nachdem diese die Tür mit technischen Mitteln öffnen konnten und auch das Türschloss ausgetauscht war, wurde der Mann, der über den Polizeibesuch wenig erfreut war, aus der Wohnung verwiesen. Da er dem nicht nachkam, erfolgte seine Gewahrsamnahme unter lautem Protest, gespickt mit zahlreichen Beleidigungen gegen die Polizeibeamten. Gegen den Mann wurden letztlich Anzeigen wegen Hausfriedensbruchs, Diebstahls, Widerstandes und Beleidigung gefertigt.

