Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Folgenreiche Verkehrskontrolle

Ronneburg (ots)

Am Sonntag kontrollierten die Beamten der Polizei Gera um 01:50 Uhr einen Audi im Bereich des Kreisverkehrs der L1081, nahe der Anschlussstelle Ronneburg an der Bundesautobahn 4. Wie sich herausstellte, war das mit einem Leipziger Kennzeichen versehene Fahrzeug nicht zugelassen und auch die angebrachten Kennzeichen waren gestohlen. Erschwerend kam hinzu, dass die 28-jährige Frau am Steuer keine Fahrerlaubnis besaß und ein Speicheltest bei ihr positiv auf Amphetaminkonsum reagierte. Gegen die Frau wurden daher Strafanzeigen wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung, Steuerhinterziehung und eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz gefertigt, verbunden mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen der berauschten Teilnahme am Straßenverkehr. Nach einer Blutentnahme und der Sicherstellung der Fahrzeugschlüssel konnte die Frau ihren Weg fußläufig fortsetzen.

