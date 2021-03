Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Seelingstädt (ots)

Im Zeitraum zwischen dem 09.03.2021 und dem 13.03.2021 ereignete sich am Rathausplatz in Seelingstädt ein Verkehrsunfall bei dem ein unbekanntes Fahrzeug gegen einen dort abgeparkten Pkw Audi fuhr. Der Unfallverursacher verließ unerlaubt die Unfallstelle. Am Pkw Audi entstand hoher Sachschaden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten sich bei der PI Greiz zu melden.

