Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Mehrere Trunkenheitsfahrten

Greiz (ots)

In der Nacht zu Samstag stellten Beamte der PI Greiz drei Alkoholfahrten im Zuständigkeitsbereich fest. Ein gegen 21:15 Uhr in Seelingsstädt kontrollierter 57-jähriger Peugeotfahrer wies einen Atemalkoholwert von 0,6 Promille auf. Gegen 22:50 Uhr wurde in der Reichenbacher Straße in Greiz ein 48-jähriger VW-Fahrer mit 0,7 Promille erwischt. Gegen 23:00 Uhr stellten Beamte zudem in Großebersdorf einen 26-jährigen Audi-Fahrer mit 1,34 Promille fest. Bei ihm wurde der Führerschein sofort sichergestellt.

Am Samstag konnte Beamte der PI Greiz und der Einsatzunterstützung Gera weitere 4 Alkohol- und Drogenfahrten feststellen. Gegen 12:30 Uhr wurde in der Neustädter Straße in Weida ein 55-jähriger VW-Fahrer mit 0,88 Promille festgestellt. 14:30 Uhr wurde ein 21-jähriger Skoda-Fahrer in der Turmstraße unter Wirkung von Cannabis festgestellt. Abermals in der Neustädter Straße wurde gegen 14:45 Uhr ein 51-jähriger Suzuki-Fahrer mit 0,71 Promille erwischt. Gegen 15:30 Uhr wurde zudem in der Gerichtsstraße in Greiz eine 31-jährige Mercedes-Fahrerin unter Wirkung von Methamphetamin festgestellt.

Mit allen festgestellten Personen wurde gerichtsverwertbare Tests durchgeführt. Alle haben mit einer Geldbuße von mindestens 500 Euro zu rechnen.

