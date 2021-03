Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Meldung zur Versammlngslage in Altenburg 13.03.2021

Altenburg (ots)

Hinsichtlich einer angemeldeten Versammlung in Altenburg unter dem Motto "Sofortige Beendigung des Lockdown" fand am Samstag dem 13.März 2021, in der Zeit von 13:00 Uhr bis 17:00 Uhr ein Polizeieinsatz statt. Die Beamten der Landespolizeiinspektion Gera wurden von weiteren Thüringer Einsatzkräften unterstützt. Die Versammlung fand in der Form eines Autokorsos durch das Innenstadtgebiet von Altenburg mit 58 beteiligten Fahrzeugen statt. Um 15:50 Uhr setzte sich der Autokorso nach der Auftaktkundgebung auf dem Marktplatz in Altenburg in Bewegung. Nachdem die Fahrzeuge des Autokorsos ordnungsgemäß den Marktbereich in Richtung Moritzstraße verließen, wurde die ungehinderte Durchfahrt einzelner PKW durch eine Gruppierung von 10 Personen kurzzeitig an der Weiterfahrt gehindert. Nachdem die Personengruppe durch Polizeikräfte angesprochen wurde, konnte der Autokorso ungehindert seine Kundgebung fortsetzen. Gegen die Personengruppe wurde ein Platzverweis ausgesprochen und gegen 5 Personen ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Nach einer Strecke vom ca. 10 Kilometern durch den Innenstadtbereich wurde die Versammlung nach Beendigung der Abschlusskundgebung durch den Anmelder gegen 16:45 Uhr beendet. Zur Gewährleistung eines möglichst störungsfreien Verlaufs wurde der Autokorso durch die Polizei begleitet, um entlang der Versammlungsstrecke die notwendigen ordnungs- und verkehrspolizeilichen Maßnahmen zu treffen. Die Polizei war bestrebt, die Verkehrsbehinderungen für die Altenburger Bevölkerung auf ein Mindestmaß zu beschränken. Zu weiteren Störungen kam es nicht.

