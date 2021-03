Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Brand eines Stromkastens in der Leonhardtstraße

Greiz (ots)

Am Freitag gegen 14:00 Uhr wurde die Feuerwehr Greiz zu einen Brand in einem Haus in der Leonhardtstraße alarmiert. Vor Ort stellten die Kameraden fest, dass ein Sicherungskasten einer Wohnung brannte. Der Brand konnte zeitnah gelöscht werden. Zumindest die Wohnung wurde durch die starke Rauchentwicklung unbewohnbar. Personen kamen nicht zu Schaden. Zur Brandursache nahm die Kriminalpolizei die Ermittlungen auf.

