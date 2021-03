Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Vermisstes 13-jähriges Kind

Gera (ots)

Seit dem 11.03.2021 wird die 13-jährige Melanie Jungová aus Gera vermisst. Zuletzt wurde sie an der elterlichen Wohnanschrift in der Innenstadt gesehen. Melanie ist 1,75 Meter groß, von kräftiger Statur und trägt ihre dunkelbraunen langen Haare meist offen. Am rechten Ohr und an der Nase trägt sie jeweils einen Piercingstecker. Zuletzt trug sie schwarze Kleidung und eine schwarze Umhängetasche der Marke Adidas. Das scheinbare Alter des vermissten Kindes beträgt ca. 17 Jahre.

Die Polizei Gera bittet um Hinweise zum aktuellen Aufenthalt von Melanie Jungová. Diese werden durch die Kriminalpolizeiinspektion Gera, Tel. 0365 8234-1465, sowie jede andere Polizeidienststelle entgegengenommen.

