Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Aufbruch von Zigarettenautomaten misslang

Greiz (ots)

Kauern: Mehrere Polizeibeamte kamen heute Nacht (12.03.2021) in Kauern, einem Ort im Landkreis Greiz zum Einsatz. Denn kurz nach Mitternacht versuchte ein bislang unbekannter Täter gewaltsam an das Innere eines in der Hauptstraße aufgestellten Zigarettenautomaten zu gelangen und bediente sich dazu eines elektrischen Werkzeuges. Ein Zeuge bemerkte den Vorgang und sprach den Täter lautstark an. Dieser ergriff unvermittelt die Flucht in Richtung Ortsmittte und konnte trotz Fahndung nicht ergriffen werden. In den Automaten selbst gelangte er nicht, verursachte jedoch Sachschaden. Die Greizer Polizei sucht im Zuge der Ermittlungen nach Zeugen, die Hinweise zum unbekannten männlichen Täter mit dunklem Kapuzenshirt geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 03661 / 6210 bei der Altenburger Polizei zu melden. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell