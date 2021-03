Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Weißer Trabbi gestohlen

Altenburg (ots)

Meuselwitz: Den Diebstahl seines weißen Trabantes 601 meldete am gestrigen Tag (10.03.2021) der 64-jährige Eigentümer der Altenburger Polizei. Unbekannte Diebe stahlen das nicht zugelassene Fahrzeug aus einer Garage in der Rudolf-Breitscheid-Straße (Garagenkomplex). Nach aktuellen Erkenntnissen wurde der Diebstahl in den letzten zwei Jahren (01.03.2019 bis 10.03.2021) verübt. Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen zum Geschehen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Haben Sie im genannten Tatzeitraum Auffälligkeiten beobachtet und können Sie so Hinweise zu dem Täter bzw. dem Verbleib des weißen Trabbis geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 03447 / 4710 bei der PI Altenburger Land zu melden. (RK)

