Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungen zu Sachbeschädigung aufgenommen

Gera (ots)

Ein 20-jähriger Opelfahrer rief heute Nacht (11.03.2021) die Geraer Polizei zur Hilfe. Gegen 00:15 befuhr er die Salzstraße aus Richtung Wünschendorf kommend, als er einen bislang unbekannten Mann am Straßenrand bemerkte. Der junge Fahrer hielt an, um zu schauen, ob mit dem Mann alles in Ordnung sei. Dies dankte ihm der Unbekannte jedoch nicht, sondern beleidigte ihn und schlug fortfolgend auf seinen Opel ein, so dass Sachschaden daran entstand. Anschließend entfernte sich der Unbekannte und konnte trotz Fahndung nicht festgestellt werden. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen hierzu aufgenommen und sucht nach Zeugen, die Hinweise zu dem unbekannten Mann (ca. 25 Jahre, ca. 180 cm groß, dunkel gekleidet) geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 bei der Geraer Polizei zu melden. (RK)

