Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ergänzungsmeldung zur Pressemeldung vom 09.03.2021

Gera (ots)

Am 09.03.2021, gegen 02:25 Uhr, kam es in der Schülerstraße zu einer Auseinandersetzung in zwischen einem 22-Jährigen und einem 52-jährigen Mann, wobei der 52-Jährige verletzt in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Der 22-jährige Tatverdächtige wurde daraufhin vorläufig festgenommen und in der Folge dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ schließlich Haftbefehl, so dass der junge Mann in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurde. Die Ermittlungen zum Tatgeschehen dauern weiter an. (RK)

Pressemeldung vom 09.03.2021

LPI-G: Einsatz in Schülerstraße

Gera Heute Nacht (09.03.2021), gegen 02:25 Uhr, kam es zu einem Polizeieinsatz in der Schülerstraße. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam es kurz zuvor in einer Wohnung zum Streit und einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen einem 22-jährigen (afghanisch) und einem 52-jährigen Mann (indisch), bei der wohl auch ein Messer zum Einsatz kam. Der 52-Jährige wurde erheblich verletzt und musste in ein Krankenhaus verbracht werden. Der 22-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Die Kriminalpolizeiinspektion Gera hat die weitere Sachbearbeitung übernommen. Weitere Auskünfte können derzeit nicht erteilt werden. (KR)

