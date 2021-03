Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Bäckerfiliale misslang

Gera (ots)

Unbekannte Täter versuchten sich in der Zeit vom 09.03.2021 zum 10.03.2021 gewaltsam Zutritt zu einer Bäckerfiliale in der Schafwiesenstraße zu verschaffen. Der Bäcker befindet sich hierbei im Eingangsbereich eines Supermarktes. Glücklicherweise misslang den Tätern ihr Vorhaben. Allerdings verursachen sie Sachschaden. Die KPI Gera hat die Ermittlungen zum Tatgeschehen übernommen und sucht nach Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 an die KPI Gera zu wenden. (RK)

