Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfall in Zeulenrodaer Straße

Greiz (ots)

Heute Morgen (10.03.2021), gegen 10:25 Uhr befuhr der Fahrer (67) eines Pkw Toyota die Zeulenrodaer Straße in stadtauswärtiger Richtung. In einer Kurve geriet er jedoch nach links von der Fahrbahn und kollidierte mit einem dortigen Geländer sowie einen Straßenschild. Glücklicherweise blieb der 67-Jährige unverletzt. An seinem Fahrzeug entstand jedoch nicht unerheblicher Sachschaden. Zudem wurde das Fahrzeug abgeschleppt werden. Aufgrund des Unfallgeschehens musste die Fahrbahn zum Teil komplett gesperrt werden. Gegen 12:00 Uhr wurde sie schließlich für den Verkehr wieder freigegeben. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell