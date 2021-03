Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einsatz in Prof.-Dr.-Friedrich-Schneider-Straße

Greiz (ots)

Gestern Abend (09.03.2021) kamen gegen 21:30 Uhr mehrere Polizeibeamte in einem Haus in der Prof.-Dr.-Friedrich-Schneider-Straße zum Einsatz, da es dort zur Auseinandersetzung zwischen drei Männer (22, 26, 29) verschiedener Nationalitäten kam. Die Hintergründe des Streites konnten bis dato noch nicht geklärt werden. Bei der Auseinandersetzung wurde der 26-Jährige leicht verletzt und in der Folge mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Greizer Polizei hat die Ermittlungen zum Tatgeschehen aufgenommen. (RK)

