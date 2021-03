Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Graffiti an Vereinskassenhäuschen

Greiz (ots)

Die Greizer Polizei hat die Ermittlungen zu einer Graffiti-Schmiererei aufgenommen und sucht nach Zeugenhinweisen. Am Montag (08.03.2021), in der Zeit von 15:00 Uhr bis 16:30 Uhr, besprühten unbekannte Täter ein Vereinskassenhäschen am Sportplatz Am Salzacker mit verschiedener Farbe und verursachten so Sachschaden. Die Greizer Polizei (Tel. 03661 / 6210) sucht im Zusammenhang mit den Ermittlungen nach Zeugen, die Hinweise zu den Verursachern geben können. (KR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell