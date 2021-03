Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbrecher in Schulgebäude unterwegs - Kripo sucht Zeugen

Greiz (ots)

Weida: Eine im Umbau befindlichen Schule in der Bahnhofstraße in Weida war in dieser Woche offenbar Ziel unbekannter Diebe. In der Zeit von Montag (08.03.2021) zu Dienstag (09.03.2021) drangen die Täter in das im Sanierungszustand befindliche, jedoch verschlossene Gebäude ein. In der Folge durchsuchten die Einbrecher das Objekt und verursachen dabei diversen Sachschaden. Letzten Endes stahlen sie verschiedene Baumaschinen und Werkzeuge der dort arbeitenden Gewerke. Die Kripo Gera hat die Ermittlungen zum Einbruchsgeschehen übernommen und sucht nach Zeugen, die im genannten Tatzeitraum auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 an die KPI Gera zuwenden. (RK)

