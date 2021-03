Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Wohnungsdurchsuchung in Gera

Gera (ots)

Im Rahmen akribischer polizeilicher Ermittlungen zu Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz setzten Geraer Polizeibeamte am gestrigen Tag (09.03.2021) den Durchsuchungsbeschluss des Amtsgerichtes Gera um und suchten die Wohnung eines 30-jährigen Tatverdächtigen in Gera auf. Dieser konnte in der betreffenden Wohnung angetroffen werden. Bei der Durchsuchung selbst fanden die Beamten ca. 28 Gramm Marihuana, sowie kleinere Mengen Crystal, Haschisch und diverse Konsumutensilien. Alles wurde in der Folge beschlagnahmt. Der 30-Jährige wurde nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Die Ermittlungen dauern dennoch weiter an. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell