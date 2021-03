Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Keller

Gera (ots)

Von Montag (08.03.2021) zu Dienstag (09.03.2021) verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter Zutritt zum Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses in der Kiefernstraße offenbar mit dem Ziel, dort etwas zu stehlen. In der Folge brach der Einbrecher eine Kellerbox auf, stahl letzten Endes jedoch nichts. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Tatgeschehen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0, an die hiesige Dienststelle zu wenden. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell