Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Brandgeruch wahrgenommen

Gera (ots)

Gestern Mittag (08.03.2021), gegen 12:00 Uhr wurde der Rettungsleitstelle mitgeteilt, dass aus einer Wohnung in der Franz-Stephan-Straße Brandgeruch und ein Alarm-schlagender Brandmelder wahrnehmbar sei. Fortfolgend kamen Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei zum Einsatz. Glücklicherweise brach in der betreffenden Wohnung kein Feuer aus. Dennoch befand sich auf dem eingeschalteten Herd ein Behältnis das leicht zu schmoren begann und zur Rauch-/Qualmentwicklung führte. Die Gefahrenquelle wurde beseitigt. Die Wohnungsinhaberin befand sich zum Einsatzzeitpunkt nicht in der Wohnung. Nachdem die Wohnung gelüftet wurde, ist sei weiterhin bewohnbar. (KR)

