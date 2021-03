Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einsatz in Schülerstraße

Gera (ots)

Heute Nacht (09.03.2021), gegen 02:25 Uhr, kam es zu einem Polizeieinsatz in der Schülerstraße. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam es kurz zuvor in einer Wohnung zum Streit und einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen einem 22-jährigen (afghanisch) und einem 52-jährigen Mann (indisch), bei der wohl auch ein Messer zum Einsatz kam. Der 52-Jährige wurde erheblich verletzt und musste in ein Krankenhaus verbracht werden. Der 22-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Die Kriminalpolizeiinspektion Gera hat die weitere Sachbearbeitung übernommen. Weitere Auskünfte können derzeit nicht erteilt werden. (KR)

