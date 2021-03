Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einsatz in Weida

Greiz (ots)

Weida: Nachdem gestern Vormittag (08.03.2021) bei der Greizer Polizei die Meldung über eine vermisste Jugendliche aus der elterlichen Wohnung einging, kamen mehrere Polizeibeamte zum Einsatz. Bei der Suche nach der Vermissten wurden in der Folge auch zwei Suchhunde eingesetzt. Am Nachmittag des gestrigen Tages konnte die Suche glücklicherweise beendet werden, da der Aufenthaltsort der Vermissten schließlich bekannt wurde. Dort konnte sie unversehrt in Obhut genommen werden. (RK)

