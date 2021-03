Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Garagen misslang

Altenburg (ots)

Meuselwitz: Ein bislang unbekannter Täter versuchte sich in der Zeit von 07.03.2021 zum 08.03.2021 gewaltsam Zutritt zu zwei Garagen Am Ententeich zu verschaffen. Hierbei scheiterte jedoch sein Vorhaben, so dass es zu keinem Beuteschaden kam. Allerdings verursachte der Unbekannte Sachschaden. Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen zum Geschehen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise dazu unter der Tel. 03447 / 4710 entgegen. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell