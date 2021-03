Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Brandeinsatz in Oberlödla

Altenburg (ots)

Oberlödla: Weil ein Metallmüllcontainer in Flammen stand, rückten am Sonntagabend (07.03.2021), gegen 20:00 Uhr Feuerwehr und Polizei in die Lödlaer Chaussee aus. Unverzüglich begannen die Kameraden der Feuerwehr mit den Löscharbeiten. Ein Übergreifen der Flammen auf andere Gebäude konnte verhindert werden. Glücklicherweise wurden auch keine Personen verletzt. Warum es zum Brandausbruch kam, ist derzeit nicht bekannt. Die Altenburger Polizei nimmt demnach Zeugenhinweise zur Brandentstehung unter der Tel. 03447 / 4710 entgegen. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell