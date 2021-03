Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Scheiben von Vereinsheim eingeworfen - Zeugen gesucht

Greiz (ots)

Am Samstag (06.03.2021) wurde die Greizer Polizei über eine Sachbeschädigung informiert und nahm fortfolgend die Ermittlungen dazu auf. Nach derzeitigen Erkenntnissen beschädigten bislang unbekannte Täter offenbar in der Nacht vom Freitag (05.03.2021) zum Samstag (06.03.2021) zwei Fensterscheiben eines Vereinsheimes in der Straße Siebenhitze. Die Greizer Polizei sucht im Zuge der Ermittlungen nach Zeugen, die Hinweise zu den Verursachern geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 03661 / 6210, mit der hiesigen Dienststelle in Verbindung zu setzen. (RK)

