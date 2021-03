Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Mehrere Hausfassaden beschmiert

Greiz (ots)

Mehrere Hausfassaden in der Adelheidstraße beschmierten unbekannte Täter in der Zeit vom 06.03.2021 zum 07.03.2021. Die Greizer Polizei nahm in allen Fällen die Ermittlungen zur jeweiligen Sachbeschädigung auf. Hierbei werden Zeugen gesucht, die Hinweise zu den Tätern geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 03661 / 6210 mit der PI Greiz in Verbindung zu setzen. (RK)

