Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Glasscheibe von Hauseingangstür beschädigt

Greiz (ots)

Am Freitag (05.03.2021), in der Zeit von 08:00 Uhr bis 11:00 Uhr zerstörte ein bislang unbekannter Täter die Doppelglasscheibe der Eingangstür zu einem Haus in der Marktstraße. Hierbei zersprang eine der beiden Scheiben, so dass Sachschaden entstand. Die Greizer Polizei sucht im Rahmen der Ermittlungen nach Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 03661 / 6210 bei der PI Greiz zu melden. (KR)

