Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einsatz im Schlosspark und Markt

Greiz (ots)

Weil sich am Samstagabend (06.03.2021, gegen 21:00 Uhr) eine Personengruppe im Schlosspark in Greiz aufhalten, randalieren und dort alkoholische Getränke zu sich nehmen soll, kamen mehrere Polizeibeamte zum Einsatz. Als diese eintrafen, flüchtete die Personengruppe. Im Rahmen der Fahndung konnten vereinzelte Beteiligte angetroffen werden, so dass diese entsprechen belehrt wurden. Sachbeschädigungen wurden nicht verzeichnet. Nur kurze Zeit später wurden auf dem Marktplatz erneut zwei Personen (17, 18) aus der betreffenden Gruppe angetroffen, wobei diese den Platz mit ihren leeren Bierflaschen verschmutzten und lautstark herumschrien. Dem erneut mehrfach ausgesprochenen Platzverweis kamen die stark Alkoholisierten nicht nach. Als sie schließlich in Gewahrsam genommen werden sollten kam es zur Widerstandshandlung beider Personen, welche gebrochen werden konnte. Die beiden jungen Männer wurden anschließend zur Dienststelle gebracht und müssen nun mit einer entsprechenden Anzeige rechnen. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell