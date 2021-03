Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Hinweise zu Tätern gesucht

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes: Von Samstag (06.03.2021) zu Sonntag (07.03.2021) trieben bislang unbekannte Täter ihr Unwesen Am Waldstadion in Zeulenroda. Gewaltsam traten sie die Holztür des dortigen Hakenleiterturmes der Feuerwehr auf und entnahmen einen darin befindlichen Feuerlöscher. In der Folge versprühten sie dessen Inhalt auf einem nahegelegenen Parkplatz und stellten den leeren Löscher wieder zurück an seinen Platz. Anschließend entfernten sich die Unbekannten. Ob sie zusätzlich auch noch etwas gestohlen haben, wird derzeit noch ermittelt. Die Greizer Polizei sucht dabei zusätzlich nach Zeugen, die Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern geben können Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 03661 / 6210 bei der hiesigen Dienststelle zu melden. (RK)

