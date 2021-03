Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einsatz in Mozartstraße

Gera (ots)

Ronneburg: Gegen 01:45 Uhr ging am Samstag (06.03.2021) die Meldung bei der Rettungsleitstelle ein, dass aus einer Wohnung in der Mozartstraße der Rauchmelder zu hören sei. Unverzüglich rückten Feuerwehr und Polizei aus. Nachdem die Einsatzkräfte die betreffende Wohnung lokalisiert und den Wohnungsinhaber (24) antrafen, stellte sich heraus, dass diesem das Essen auf dem eingeschalteten Herd angebrannt war. Glücklicherweise kam es nicht zum Brandausbruch sondern lediglich zur starken Rauchentwicklung. Die Kameraden der Feuerwehr beseitigten die Gefahrenquelle und lüfteten die Wohnung. Der 24-jährige Wohnungsinhaber wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. (RK)

