Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfall auf Supermarktparkplatz

Gera (ots)

Am Samstag (06.03.2021), gegen 14:20 Uhr rückten Rettungsdienst und Polizei zu einem Supermarktparkplatz An der Beerweinschänke aus. Dort kam es zur Kollision zwischen einen Fußgänger (62) und einem Pkw Suzuki (Fahrerin 73). Bei dem Zusammenstoß wurde der 62-Jährige leicht verletzt und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell