Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fahrraddiebstähle in Gera und Ronneburg

Gera (ots)

Gera/Ronneburg: Die Ermittlungen zu mehreren Fahrraddiebstählen nahm am Wochenende die Geraer Polizei auf. Demnach stahlen zum einen unbekannten Täter von Samstag (06.03.2021) zum Sonntag (07.03.2021) aus dem Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Südstraße in Gera zwei gesichert abgestellte Pedelec der Marke Saxonett und Chrisson.

Zum anderen verschafften unbekannte Täter in der Zeit vom Samstag (06.03.2021) zum Sonntag (07.03.2021) Zutritt zum Kellerbereich eines Hauses in der Friedrichstraße in Ronneburg und stahlen von dort ein schwarzes Mountainbike der Marke Felt.

In beiden Fällen sucht die Geraer Polizei nach Zeugen, die Hinweise zu den Dieben bzw. dem Verbleib der jeweiligen Räder geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 bei der hiesigen Dienststelle zu melden. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell