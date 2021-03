Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Kinderwagen aus Keller gestohlen

Gera (ots)

Den Diebstahl ihres Kinderwagens aus dem Gemeinschaftskeller eines Mehrfamilienhauses in der Otto-Wurms-Straße meldete am Wochenende die 28-jährige Eigentümerin der Geraer Polizei. Nach bisherigen Erkenntnissen stahl ein bislang unbekannter Täter den Wagen in der Zeit vom 01.03.2021 bis zum 06.03.2021 und entkam unerkannt. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise zum unbekannten Dieb sowie zum Verbleib des grauen Kinderwagens der Marke Joie unter der Tel. 0365 / 829-0 entgegen. (RK)

