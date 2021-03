Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Lkw in Brand gesetzt

Gera (ots)

Am 05.03.2021 gegen 17:10 Uhr setzten unbekannte Täter ein in der Friedhofstraße in Gera abgestelltes Winterdienstfahrzeug teilweise in Brand. Aufgrund des schnellen Eingreifens der Feuerwehr konnte der Brand frühzeitig gelöst werden. Es entstand nur geringer Sachschaden an dem Lkw. Personen und andere Fahrzeug wurden nicht gefährdet.

Sachdienliche Hinweise werden durch den Inspektionsdienst Gera unter der Rufnummer 0365-8290 gerne entgegengenommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell