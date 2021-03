Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Schlägerei endet im Gefänfnis

Schmölln (ots)

Am Freitagabend wurde die Polizei zu einer Schlägerei zwischen zwei Brüdern am Kiesberg gerufen. Die beiden (24,25) waren nach reichlichem Genuss alkoholischer Getränke aneinandergeraten und schlugen aufeinander ein. Der jüngere von beiden hatte dabei einen abgebrochenen Teller in das Gesicht seines Bruder geworfen, was bei diesem zu erheblichen Schnittverletzungen führte. Bei der Überprüfung der Personalien beider Kontrahenten, stellte sich heraus, dass der Verletzte bereits per Haftbefehl von der Staatsanwaltschaft Gera gesucht wurde. Daher wurde er schließlich in das Haftkrankenhaus nach Leipzig überstellt. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung gegen die beiden Brüder.

