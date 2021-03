Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Kabelbrand löst Feuerwehreinsatz aus

Schmölln (ots)

Am Samstag gegen 06:00 Uhr morgens wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Supermarkt in der Ronneburger Straße gerufen. Dort solle es ersten Meldungen nach im Gebäude brennen. Vor Ort stellte sich schnell heraus, dass es kein offenes Feuer gab. Vermutlich hatte ein technischer Defekt an einem Elektrogerät zu einem Schmorbrand geführt, der Ursache für eine Rauchentwicklung war. Die Angestellten des noch nicht geöffneten Marktes blieben unverletzt. Das Gerät konnte von der Feuerwehr stromlos geschalten und gesichert werden, sodass kein weiterer Schaden eingetreten ist.

