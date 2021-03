Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Hauswand beschmiert

Zeulenroda-Triebes (ots)

In der Nacht vom Freitag zum Samstag besprühten unbekannte Täter die Fassade eines Mehrfamilienhauses in der Aumaischen Straße in Zeulenroda. Der Sachschaden wird auf 1000 Euro geschätzt. Der Eigentümer des erst wenige Jahre alten Gebäudes in dem zumeist Senioren wohnen ist nicht gegen Graffiti - Schmierereien versichert und muss für die Instandsetzung selbst aufkommen. Mit sachdienlichen Hinweisen melden Sie sich bei der PI Greiz unter 03661 6210.

