Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: 27-Jähriger unter Drogen auf E-Scooter

Altenburg (ots)

Altenburger Polizeibeamte kontrollierten am gestrigen Tag (04.03.2021), gegen 20:200 Uhr den Fahrer (27) eines E-Scooters in der Münsaer Straße. Dabei stellte sich heraus, dass dieser unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln fuhr und das Versicherungskennzeichen an seinem Gefährt abgelaufen war. Die Weiterfahrt wurde demnach unterbunden und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. (RK)

