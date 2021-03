Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: In Wanderhütte eingebrochen

Greiz (ots)

Berga/Elster: Am gestrigen Donnerstag (04.03.2021), wurde Polizeibeamte in den Albersdorfer Ferienpark im Landkreis Greiz gerufen und nahmen in der Folge die Ermittlungen auf. Vor Ort wurde bekannt, dass ein bislang unbekannter Täter gewaltsam in eine dortige Wanderhütte (Bettenhaus) eindrang und im Inneren eine blaue Farbbombe zündete. Anschließend durchsuchte er die Hütte und verließ diese ohne Beutegut in unbekannte Richtung. Die Greizer Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zu dem unbekannten Täter, der vermutlich mit blauem Farbpulver beschmutzt war, geben können. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210, zu wenden.

