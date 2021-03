Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Garagen aufgebrochen - Autoradio gestohlen

Gera (ots)

In zwei Garagen des Garagenkomplexes in der Plauenschen Straße drangen unbekannte Täter in der Zeit vom 25.02.2021 zum 04.03.2021 ein. In der Folge stahlen sie aus einem dort abgestellten VW sowie einem abgestellten Lada jeweils das Autoradio. Die Geraer Polizei sucht im Rahmen der eingeleiteten Ermittlungen nach Zeugen, die Hinweise zu den unbekannten Tätern geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 bei der hiesigen Dienststelle zu melden. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell