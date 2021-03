Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Gartenlauben

Gera (ots)

Den Einbruch in mehreren Gartenlauben wurde am gestrigen Tag (04.03.2021) bei der Geraer Polizei angezeigt. Nach derzeitigen Erkenntnissen drangen bislang unbekannte Täter in der Zeit 03.03.2021 zum 04.03.2021 gewaltsam in insgesamt 5 Gartenlauben/Wochenendhäuser in einer Gartenanlage in der Stadtrodaer Straße ein. Aus drei dieser aufgebrochenen Lauben stahlen die Täter u.a. einen Fernseher, einen Staubsauger und diverse Alkoholika. Unerkannt gelang den Einbrechern die Flucht. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Haben Sie im genannten Tatzeitraum auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen? Können Sie Hinweise zu den Tätern geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 bei der Geraer Polizei zu melden. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell