Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungen wegen Graffiti-Sprühereien

Gera (ots)

Gera: Hinsichtlich eines laufenden Ermittlungsverfahrens gegen einen 22-Jährigen fand am gestrigen Tag (03.03.2021), aufgrund der Vorlage eines Durchsuchungsbeschlusses, eine Wohnungsdurchsuchung in Gera statt. Die ermittelnden Polizeibeamten fanden bei dem vermeintlichen Sprayer im Rahmen dieser Durchsuchung eine Vielzahl von Farbdosen und speziellen Utensilien aus der Sprayer-Szene. Diese wurden als Beweismittel sichergestellt. Die Ermittlungen gegen den jungen Mann dauern aktuell weiterhin an. (SP)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell