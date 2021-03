Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfall in den Morgenstunden

Greiz (ots)

Weida: Heute Morgen (04.03.2021), kurz vor 08:00 Uhr kamen Rettungsdienst, Abschleppdienst und Polizei in der Neustädter Straße zum Einsatz. Dort kam es an der Kreuzung zur Liebsdorfer Straße zum Auffahrunfall zwischen einem Pkw Opel (Fahrerin 36) und einem Pkw Renault (Fahrerin 27). Beide Fahrzeugführerinnen sowie ein im Opel befindliches Kind wurden bei dem Zusammenstoß verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge mussten zudem abgeschleppt werden. Die Greizer Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen. (RK)

