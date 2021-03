Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungen zur Sachbeschädigung

Altenburg (ots)

Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen zu einer Sachbeschädigung aufgenommen und sucht nach Zeugen. Unbekannte Täter brachen in der Zeit vom 02.03.2021 zum 03.03.2021 gewaltsam die Tür eines in der Münsaer Straße befindlichen Stromkastens auf und verursachten so Sachschaden. Glücklicherweise wurde nicht mehr beschädigt. Die Altenburger Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den Verursachern geben können, sich unter der Tel. 03447 / 4710 bei der hiesigen Dienststelle zu melden. (KR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell