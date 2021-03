Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugen zu einer Sachbeschädigung gesucht

Altenburg (ots)

In der Käthe-Kollwitz-Straße beschädigten bislang unbekannte Täter in der Zeit von Montag (01.03.2021) zum Dienstag (02.03.2021) ein abgestelltes Fahrzeug. Der Volkswagen Polo wurde erheblich im vorderen Bereich des Fahrzeuges beschädigt. Die Altenburger Polizei sucht daher nach Zeugen die Hinweise zum Täter oder den Tatgeschehen geben könnten. Die sind unter der Tel. 03447 / 4710 oder an die Polizei in Altenburg zu richten. (SP)

